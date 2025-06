Mercato Milan, rebus Tomori! Sirene della Premier sul centrale, la posizione dei rossoneri

Mercato Milan, da risolvere in casa rossonera il rebus Tomori: ci sono due squadre di Premier League sul centrale inglese

È tempo di calciomercato e le voci si rincorrono, specialmente quando si tratta di Premier League e grandi nomi. Le recenti indiscrezioni, riportate da Alessandro Jacobone, hanno acceso i riflettori su un possibile trasferimento che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva: Fikayo Tomori del calciomercato Milan.

Il futuro di Fikayo Tomori: sirene inglesi per il difensore rossonero

Secondo Alessandro Jacobone, Fikayo Tomori, il roccioso difensore centrale del Milan, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di Premier League. Non si tratta di un interesse isolato, bensì di vere e proprie richieste di informazioni, segno di un concreto apprezzamento per le sue qualità. Tomori, classe 1997, ha dimostrato in questi anni al Milan di essere un pilastro fondamentale della difesa rossonera, grazie alla sua velocità, aggressività e capacità di anticipo. La sua esperienza pregressa in Inghilterra, in particolare con il Chelsea, lo rende un profilo particolarmente appetibile per i club della massima serie inglese, che conoscono bene il suo potenziale e la sua adattabilità al campionato.

Il difensore, cresciuto nelle giovanili dei Blues, ha lasciato un ottimo ricordo in Premier League, sebbene non abbia trovato lo spazio desiderato. Il suo trasferimento al Milan gli ha permesso di esplodere definitivamente, diventando uno dei difensori più apprezzati a livello internazionale. Ora, il richiamo della patria e la possibilità di tornare a misurarsi con il campionato più competitivo del mondo potrebbero essere fattori decisivi. Sarà interessante vedere quali club si sono mossi concretamente e se il Milan sarà disposto a privarsi di un elemento così prezioso. La sua partenza lascerebbe un vuoto importante nella retroguardia rossonera, ma al contempo potrebbe generare una plusvalenza significativa, utile per finanziare nuovi innesti.