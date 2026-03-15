Calciomercato Milan, Tare guarda in Olanda: nome a sorpresa, può arrivare lui in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a scandagliare l’Europa per il colpo in attacco: spunta il nome di Troy Parrott

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia come una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato. La dirigenza rossonera è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un attacco rinnovato e, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il nome nuovo sul taccuino di Igli Tare è quello di Troy Parrott. L’attaccante irlandese classe 2002, attualmente in forza all’AZ Alkmaar, sta vivendo una stagione da incorniciare, avendo già messo a referto ben 26 reti tra Eredivisie e coppe europee. Su di lui, però, non ci sono solo i rossoneri: anche il Borussia Dortmund starebbe monitorando con attenzione la crescita esponenziale del giovane talento.

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Calciomercato Milan, Parrott: duttilità e gol. L’identikit perfetto

A convincere i vertici di Via Aldo Rossi non è solo lo straordinario senso del gol mostrato in Olanda, ma anche la grande versatilità tattica del calciatore. Parrott, infatti, è in grado di agire sia come centravanti puro che come esterno offensivo, una caratteristica che lo renderebbe il jolly ideale per il sistema di gioco di Allegri.

La valutazione fatta dall’AZ Alkmaar si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per un profilo giovane ma già estremamente prolifico. Mentre piste come quelle che portano a Vlahovic o Lewandowski appaiono difficilmente percorribili, il profilo di Parrott guadagna terreno come la soluzione più concreta per garantire freschezza e gol al Milan del futuro.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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