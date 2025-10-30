Calciomercato Milan, Tare monitora la situazione Panichelli: in caso di partenza di Gimenez… Le ultimissime notizie

La pazienza del Milan nei confronti di Santiago Gimenez è arrivata quasi alla fine. Al centravanti messicano, infatti, restano appena sessanta giorni e poco più di dieci incontri per dimostrare al tecnico Massimiliano Allegri e al DS Igli Tare di meritare la maglia rossonera. Il rendimento del Bebote è stato fin qui nettamente al di sotto delle attese: solo 7 gol realizzati in 30 presenze complessive, numeri troppo esigui per un attaccante su cui il club ha puntato con decisione.

Tutta la dirigenza del Milan auspica un’inversione di rotta repentina, sperando che il calciatore possa ritrovare la prolificità che lo aveva reso celebre al Feyenoord. Tuttavia, il club rossonero, in linea con la programmazione che da sempre contraddistingue l’operato di Tare, sta già vagliando diverse alternative di alto profilo per il mercato di gennaio, qualora la situazione non dovesse migliorare.

Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Joaquin Panichelli. Il 23enne attaccante argentino in forza allo Strasburgo sta letteralmente sbaragliando la concorrenza in Francia, dove ha già realizzato 10 reti in stagione e si è imposto come uno dei volti nuovi più interessanti del panorama europeo. Panichelli, formatosi nella cantera del River Plate, ha recentemente impressionato gli osservatori del Milan con un gesto tecnico di rara bellezza: una magnifica rete in rovesciata messa a segno in Conference League, un lampo che ne ha esaltato le doti acrobatiche e il fiuto del gol.

Il profilo di Panichelli unisce gioventù, fisicità e una capacità realizzativa comprovata, caratteristiche che lo rendono un obiettivo estremamente appetibile. Il rovescio della medaglia è che il giovane centravanti è finito nel mirino di molteplici top club europei, il che rende la trattativa per il suo cartellino già ardua e onerosa. La palla passa ora a Gimenez: il suo futuro a Milano dipende esclusivamente dalle sue prossime prestazioni.