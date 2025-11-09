Calciomercato Milan, Tare a caccia di un centravanti a gennaio ma tre nomi sono esclusi dalla lista: importantissimo aggiornamento

Calciomercato Milan, Igli Tare sta cercando un centravanti in vista di gennaio ma tre nomi sono esclusi dalla lista: gli aggiornamenti

Quello che si sta rendendo sempre più evidente in questi mesi è un bisogno cruciale nell’organico rossonero: il calciomercato Milan ha bisogno di un attaccante d’area. Le partite definite “sporche”, come il recente pareggio 2-2 di ieri sera contro il Parma al Tardini, lo dimostrano in modo inequivocabile. In momenti di difficoltà e contro difese arroccate, manca un riferimento centrale capace di dare peso e concretezza all’offensiva.

Calciomercato Milan, i tre nomi esclusi per gennaio

Nonostante la necessità sia palese e il mercato di gennaio si avvicini, l’esperto Fabrizio Romano ha voluto precisare in modo netto i nomi che, a dispetto delle voci, non arriveranno a Milanello nella prossima sessione invernale.

Romano ha escluso tre profili importanti, sui quali il Diavolo aveva mostrato interesse o era stato accostato:

❌ No Lewandowski: Il nome del fuoriclasse polacco, seppur suggestivo, è da considerarsi totalmente fuori portata per la sessione di gennaio. Il suo status e il suo ingaggio rendono l’operazione impossibile a metà stagione. ❌ No Panichelli: L’attaccante argentino dello Strasburgo (il cui interesse del Milan era precedente alla sua esplosione) non verrà ceduto dal suo club a gennaio, come già confermato. ❌ No Pellegrino: Anche se l’attaccante del Parma ha dimostrato qualità nella gara di ieri e ha espresso piacere per l’interesse rossonero, un trasferimento a gennaio è stato scartato.

La ricerca continua

L’esclusione di questi tre nomi non fa che accrescere la difficoltà nella ricerca del profilo giusto per Allegri. La dirigenza dovrà ora concentrarsi su alternative che possano realmente portare quel peso offensivo e quella capacità di finalizzazione che sono mancate nelle partite decisive contro avversari di basso profilo.