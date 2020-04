Calciomercato Milan, sondaggio per il brasiliano Everton del Gremio

Dopo quello effettuato nei mesi scorsi, il Milan sembra aver attenzionato nuovamente la figura di Everton attaccante brasiliano del Gremio

Secondo quanto scritto dall’edizione odierna de La Stampa, il Milan non sembra aver abbandonato la pista Everton del Gremio. L’attaccante brasiliano, amico fraterno di Paquetà, era stato vicino all’approdo in rossonero durante l’era Leonardo ma poi non se ne fece nulla.

Everton aveva suscitato l’interesse di diversi club europei dopo essersi messo in mostra nell’ultima Coppa America disputata, ma decise di prolungare la propria permanenza in Brasile. In estate però Everton potrebbe anche decidere di approdare al vecchio continente e il Milan è tra le squadre che prima di tutte si è mossa per acquistarlo.