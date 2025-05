Calciomercato Milan, il top player non si muove! Serenità assoluta, questo lo scenario per l’estate

Calciomercato Milan, i rossoneri sono assolutamente sereni sul futuro di Rafael Leao: il portoghese, in gol ieri sera, è destinato a restare

Rafael Leao continua a essere al centro del dibattito rossonero, con alcuni che contestano la sua incostanza nonostante i numeri impressionanti. Anche quest’anno, Leao ha raggiunto la “doppia doppia”, con almeno 10 gol e 10 assist per la quarta stagione consecutiva.

Sono 12 gol e 13 assist finora in questa stagione, con la possibilità di raggiungere il record di marcature e assistenze. Il contratto di Leao scade nel 2028 e al momento non si sta discutendo di un eventuale rinnovo, il che regala serenità alla dirigenza rossonera. Leao ha mostrato segnali di maturità importante, come la crescita dopo l’episodio del cooling break contro la Lazio. Il calciomercato Milan sente la situazione relativa a Leao totalmente sotto controllo, grazie al contratto ancora lungo e alla clausola rescissoria da 175 milioni.

Leao ha ribadito di voler vincere ancora in rossonero e allo stato attuale non ci sono sentori di una crepa nei rapporti. Due club hanno aperto dei discorsi informali con l’entourage di Leao: il Chelsea e l‘Al-Nassr. Tuttavia, al momento non sembra esserci una reale minaccia per la permanenza di Leao al Milan. Lo riporta calciomercato.com.