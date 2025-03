Condividi via email

Calciomercato Milan, il rinnovo del big adesso è a forte rischio: la mossa della dirigenza. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha tante questione da risolvere che, in questi giorni di sosta, può approfondire con maggiore calma. Una di queste è il rinnovo del portiere e capitano Mike Maignan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza del Milan ha alimentato dei dubbi in merito alle recenti prestazioni. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e ha già dato l’okay per prolungare l’accordo.