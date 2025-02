Condividi via email

Calciomercato Milan, Cairo vuole una super offerta per Ricci: la situazione sul centrocampista è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Ricci. Il centrocampista in forza al Torino, attualmente il capitano dei granata, ha recentemente rinnovato. I rossoneri, comunque, hanno intenzione di portarlo a Milanello nella prossima sessione di mercato.

Il club di proprietà di Cairo è riuscito a non privarsene a metà stagione. In ogni caso, comunque, servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di euro in estate.