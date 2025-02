Calciomercato Milan, accordo virtuale con Ricci: l’Inter sta provando a rovinare i piani in questo modo. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha vissuto un mese di gennaio da assoluto protagonista. La rosa di Sergio Conceicao, infatti, per il finale di stagione si è rinforzata notevolmente.

Come riportato da Longo, in vista dell’estate, il Milan avrebbe già trovato un accordo virtuale con il Torino per Ricci anche se l’Inter sta cercando in questo momento di inserirsi. La valutazione che richiede Cairo è di 30 milioni di euro.