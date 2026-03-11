Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Sergio Ramos: clamoroso retroscena dalla Spagna

Calciomercato Milan, i rossoneri tornano a pensare allo svincolato Sergio Ramos: spagnolo proposto a zero per la prossima stagione

Il calciomercato del Milan non dorme mai, nemmeno dopo l’entusiasmo di un derby vinto. L’ultima clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: secondo diversi media spagnoli, alcuni intermediari avrebbero proposto ufficialmente il profilo di Sergio Ramos al club rossonero per la prossima stagione. Il leggendario difensore, attualmente svincolato e in cerca di un’ultima grande sfida europea, avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione milanese, affascinato dalla possibilità di indossare una maglia storica e di ritrovare l’amico Luka Modrić.

Calciomercato Milan, Il nodo ingaggio per Sergio Ramos e la scelta di Cardinale: l’opzione è sul tavolo

Nonostante il fascino dell’operazione, il trasferimento resta complesso. Tutto dipenderà esclusivamente dalla volontà del Milan di attivare questa opzione e, soprattutto, dalla disponibilità della proprietà di Gerry Cardinale a soddisfare le richieste economiche dello spagnolo.

Ramos porterebbe quell’esperienza internazionale necessaria per il definitivo salto di qualità in Champions League, ma la dirigenza dovrà valutare se un profilo della sua caratura (e dei suoi costi) si sposi con la linea verde e la sostenibilità promossa finora a Milanello.