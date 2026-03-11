Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Sergio Ramos: clamoroso retroscena dalla Spagna

Published

4 ore ago

on

By

Sergio Ramos

Calciomercato Milan, i rossoneri tornano a pensare allo svincolato Sergio Ramos: spagnolo proposto a zero per la prossima stagione

Il calciomercato del Milan non dorme mai, nemmeno dopo l’entusiasmo di un derby vinto. L’ultima clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: secondo diversi media spagnoli, alcuni intermediari avrebbero proposto ufficialmente il profilo di Sergio Ramos al club rossonero per la prossima stagione. Il leggendario difensore, attualmente svincolato e in cerca di un’ultima grande sfida europea, avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione milanese, affascinato dalla possibilità di indossare una maglia storica e di ritrovare l’amico Luka Modrić.

Calciomercato Milan, Il nodo ingaggio per Sergio Ramos e la scelta di Cardinale: l’opzione è sul tavolo

Nonostante il fascino dell’operazione, il trasferimento resta complesso. Tutto dipenderà esclusivamente dalla volontà del Milan di attivare questa opzione e, soprattutto, dalla disponibilità della proprietà di Gerry Cardinale a soddisfare le richieste economiche dello spagnolo.

Ramos porterebbe quell’esperienza internazionale necessaria per il definitivo salto di qualità in Champions League, ma la dirigenza dovrà valutare se un profilo della sua caratura (e dei suoi costi) si sposi con la linea verde e la sostenibilità promossa finora a Milanello.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Kean primo obiettivo per l’attacco, ipotesi Brandt a parametro zero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×