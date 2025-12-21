Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Kean: Allegri lo aveva chiesto per gennaio. La ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena: Fullkrug in arrivo ma Allegri aveva chiesto Moise Kean. La ricostruzione

Il calciomercato invernale del Milan vive di suggestioni e scelte pragmatiche. Secondo quanto rivelato dall’esperto Matteo Moretto, un nome è rimasto a lungo nel taccuino di Massimiliano Allegri: quello di Moise Kean. Il tecnico livornese, che ha già lanciato e valorizzato l’attaccante ai tempi della Juventus, avrebbe riabbracciato volentieri il classe 2000 per dare fisicità e profondità a un reparto offensivo orfano di Santiago Gimenez.

Tuttavia, Moretto è stato chiaro: sebbene Kean fosse il profilo ideale per l’allenatore, le condizioni economiche e l’ostacolo rappresentato dalla valutazione della Fiorentina hanno reso la pista impercorribile in questa sessione.

Calciomercato Milan, perché Kean è rimasto un sogno

Nonostante la stima reciproca e l’amicizia che lega Kean ad alcuni pilastri dello spogliatoio come Rafael Leão, diversi fattori hanno impedito il decollo della trattativa:

Muro viola: La Fiorentina, forte di una clausola rescissoria da 52 milioni di euro , non ha aperto a formule di prestito vantaggiose che potessero soddisfare i paletti di RedBird.

Budget limitato: Senza i ricavi della Champions League, il Milan deve operare con estrema cautela finanziaria, privilegiando soluzioni a basso impatto immediato.

La svolta: tutto su Füllkrug

Con la porta per Kean definitivamente chiusa, il Milan ha accelerato sulla “rotta londinese”. La dirigenza, guidata da Igli Tare, è ormai arrivata alla definizione dell’operazione Niclas Füllkrug: