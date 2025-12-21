 Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Kean: Allegri...
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Kean: Allegri lo aveva chiesto per gennaio. La ricostruzione

Published

1 ora ago

on

By

Kean

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena: Fullkrug in arrivo ma Allegri aveva chiesto Moise Kean. La ricostruzione

Il calciomercato invernale del Milan vive di suggestioni e scelte pragmatiche. Secondo quanto rivelato dall’esperto Matteo Moretto, un nome è rimasto a lungo nel taccuino di Massimiliano Allegri: quello di Moise Kean. Il tecnico livornese, che ha già lanciato e valorizzato l’attaccante ai tempi della Juventus, avrebbe riabbracciato volentieri il classe 2000 per dare fisicità e profondità a un reparto offensivo orfano di Santiago Gimenez.

Tuttavia, Moretto è stato chiaro: sebbene Kean fosse il profilo ideale per l’allenatore, le condizioni economiche e l’ostacolo rappresentato dalla valutazione della Fiorentina hanno reso la pista impercorribile in questa sessione.

Calciomercato Milan, perché Kean è rimasto un sogno

Nonostante la stima reciproca e l’amicizia che lega Kean ad alcuni pilastri dello spogliatoio come Rafael Leão, diversi fattori hanno impedito il decollo della trattativa:

  • Muro viola: La Fiorentina, forte di una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, non ha aperto a formule di prestito vantaggiose che potessero soddisfare i paletti di RedBird.
  • Budget limitato: Senza i ricavi della Champions League, il Milan deve operare con estrema cautela finanziaria, privilegiando soluzioni a basso impatto immediato.

La svolta: tutto su Füllkrug

Con la porta per Kean definitivamente chiusa, il Milan ha accelerato sulla “rotta londinese”. La dirigenza, guidata da Igli Tare, è ormai arrivata alla definizione dell’operazione Niclas Füllkrug:

  1. Formula approvata: Il tedesco arriverà dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto (fissato tra i 12 e i 15 milioni), un’operazione che non appesantisce il bilancio nell’immediato.
  2. Affare ai dettagli: Le tempistiche indicano una chiusura imminente. Il giocatore ha già dato il suo sì totale, accettando una riduzione dell’ingaggio pur di sbarcare a Milano entro la fine dell’anno.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.