Calciomercato Milan, clamoroso Retegui all’Al Qadsiah: Il Diavolo perde un obiettivo, si scatena l’effetto domino sul mercato attaccanti

Calciomercato Milan, Tare depenna il nome di Retegui dalla lista degli obiettivi per l’attacco: accordo chiuso con l’Al Qadsiah

Quella che fino a pochi minuti fa era una semplice indiscrezione, ha ora i crismi dell’ufficialità, seppur ancora senza l’annuncio dei club: Mateo Retegui è un nuovo attaccante dell’Al Qadsiah. La notizia, lanciata in esclusiva da Matteo Moretto su X, ha scosso il mondo del calciomercato, delineando scenari inaspettati e un potenziale effetto domino che coinvolgerà diverse big europee, tra cui il Milan.

L’Atalanta, detentrice del cartellino del centravanti della Nazionale italiana, non ha potuto rifiutare l’offerta monstre proveniente dall’Arabia Saudita: ben 67 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra che lo proietta tra i trasferimenti più onerosi di questa sessione estiva. Per Retegui, si prospetta un contratto faraonico di quattro anni a 16 milioni di euro a stagione più bonus, cifre che testimoniano la volontà dell’Al Qadsiah di affermarsi prepotentemente nel panorama calcistico internazionale.

Il Milan beffato: sfuma un obiettivo primario

Questa operazione ha un impatto diretto e significativo sul mercato del Milan. Il club rossonero, infatti, aveva inserito Mateo Retegui nella sua lista di obiettivi primari per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il centravanti italo-argentino, con le sue caratteristiche di attaccante moderno, forte fisicamente e abile in zona gol, rappresentava un profilo ideale per affiancare o eventualmente sostituire Olivier Giroud, garantendo al contempo un investimento sul futuro. La velocità con cui l’Al Qadsiah ha chiuso l’affare ha colto di sorpresa la dirigenza milanista, costringendola a rivedere i propri piani.

L’Atalanta si scatena, il Milan deve ripiegare

Con i 67 milioni di euro incassati dalla cessione di Retegui, l’Atalanta si trova ora in una posizione di straordinaria forza economica. La Dea è pronta a gettarsi a capofitto nella ricerca di un nuovo attaccante, e il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese, anch’egli sul taccuino del Milan, diventa ora un obiettivo concreto per i bergamaschi, che possono contare su un budget considerevole per chiudere l’operazione. Questo scenario complica ulteriormente la situazione per il Milan, che si vede contendere un altro potenziale obiettivo da una diretta concorrente in Serie A.

La perdita di Retegui e la potenziale sfida per Lucca costringeranno il Milan a esplorare nuove piste per il proprio attaccante. La dirigenza rossonera dovrà agire con rapidità e lungimiranza per individuare un profilo all’altezza delle aspettative e che possa integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Paulo Fonseca. Resta da vedere quali saranno le alternative concrete sul tavolo del Milan, con la pressione di dover trovare una soluzione all’altezza per non compromettere le ambizioni della prossima stagione. Il mercato è appena entrato nel vivo e la cessione di Retegui all’Al Qadsiah ha già innescato un miccia che promette scintille nelle prossime settimane. Quale sarà la prossima mossa del Milan?