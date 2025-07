Calciomercato Milan, non tramonta la pista che porta a Retegui: può nascere una trattativa. Ultimissime notizie sui rossoneri

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha lanciato una vera e propria bomba su TuttoMercatoWeb: la prima scelta di Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, per rinforzare l’attacco rossonero sarebbe Mateo Retegui dell’Atalanta. Un’indiscrezione che, se confermata, cambierebbe radicalmente gli scenari di mercato del club di Via Aldo Rossi, puntando su un profilo forse meno altisonante ma estremamente funzionale.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, considerando che i nomi più gettonati fino a ora per l’attacco del Milan erano quelli di profili più affermati e con un costo decisamente superiore. Tare, invece, sembra avere le idee chiare e punterebbe sull’attaccante della nazionale italiana per le sue caratteristiche tecniche e tattiche. Retegui, infatti, è un centravanti moderno, capace di legare il gioco, attaccare la profondità e, soprattutto, di essere micidiale in area di rigore. La sua duttilità e la sua capacità di adattarsi a diversi moduli lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi allenatore.

L’Atalanta, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo attaccante. Acquistato solo un anno fa, Retegui ha dimostrato sul campo il suo valore, diventando un punto fermo della squadra di Gasperini e della Nazionale di Spalletti. Per strapparlo alla Dea servirà un’offerta importante, che si aggirerebbe sui 30-35 milioni di euro. Una cifra non proibitiva, ma che richiederebbe comunque un investimento significativo da parte del Milan.

La mossa di Tare, se reale, mostrerebbe la volontà del Milan di costruire una squadra più solida e funzionale, puntando su giocatori che si integrino al meglio nel progetto tecnico, piuttosto che su nomi altisonanti. Resta da vedere se il Milan sarà disposto ad affondare il colpo per Retegui e se l’Atalanta aprirà alla sua cessione. Il mercato è appena iniziato, ma le prime mosse sembrano già delineare strategie precise. Sarà Retegui il nome nuovo per l’attacco del Milan?