Calciomercato Milan, il retroscena raccontato da Adrien Rabiot: «Max Allegri mi ha voluto tanto per questo motivo». Le ultimissime

Adrien Rabiot si è subito calato perfettamente nella nuova realtà del Milan, confermandosi il pilastro di centrocampo voluto fortemente dal tecnico. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, il francese, arrivato dal Marsiglia, ha svelato il retroscena della sua chiamata in rossonero, un trasferimento che va oltre le mere qualità tecniche.

Il centrocampista ha chiarito la sua mission all’interno del progetto guidato da Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare, un progetto che punta a una crescita che passa inevitabilmente per la mentalità vincente. Rabiot ha infatti spiegato: «Allegri mi ha voluto al Milan perché sa che posso trasmettere la mia esperienza ai più giovani».

Questa frase racchiude il senso profondo dell’operazione: non solo un rinforzo in campo, ma un vero e proprio leader silente in grado di fare da ponte generazionale. L’impegno è la parola chiave, sia in allenamento che in partita. «Impegnandomi al massimo in allenamento come in partita, sempre con la voglia di vincere», ha aggiunto il mediano, specificando l’attitudine richiesta dal suo allenatore.

La sua figura, insieme a quella di altri elementi carismatici, è fondamentale per innalzare lo standard complessivo della squadra, attualmente al terzo posto in classifica e in piena lotta scudetto. Rabiot ha citato altri esempi di leadership all’interno dello spogliatoio, sottolineando come la responsabilità non sia solo sua: «E lo stesso possono fare altri giocatori di riferimento come il capitano Maignan e Modric». L’arrivo di campioni come Modric, per esempio, è stato espressamente cercato da Tare proprio per fornire ad Allegri le “guide” necessarie in campo, innescando un meccanismo virtuoso di emulazione per i talenti più acerbi.

Il Milan, dunque, non ha puntato solo sui piedi buoni, ma ha costruito un “centrocampo di personalità” che possa garantire solidità e l’ambizione necessaria per competere ad alti livelli. Rabiot si è già imposto come elemento cruciale in questo scacchiere tattico, confermando l’ottimo fiuto di Tare e la grande intuizione di Allegri.