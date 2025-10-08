Rabiot alla Gazzetta dello Sport: «Sono al Milan per vincere lo scudetto, è un grande club. Allegri decisivo questa estate. Leao? A 26 anni non è più giovane, non ha più tempo da perdere. Vi svelo un retroscena su Ibrahimovic»

Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: tanti i temi trattati dal francese

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha dichiarato:

MILAN – «E dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico. Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione».

ALLEGRI – «Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione. Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n’era fatto nulla. Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti».

MAIGNAN GLI HA PARLATO DEL MILAN – «Si e me ne aveva parlato molto bene. Aveva ragione».

ALLEGRI PIU’ DETERMINATO CHE ALLA JUVE – «È sempre stato molto determinato. È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così. Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio. Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l’ha preso è perché sanno che può fare grandi cose».

RINUNCIA ALLA CHAMPIONS LEAGUE – «Ci ho riflettuto. La scorsa stagione ho dato tutto per riportare il Marsiglia in Champions League con l’idea di giocarla. Avrei potuto firmare in vari club che la disputano, ma il Milan è un club mitico con grandi ambizioni. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici, con la priorità di tornare subito in Champions e fare il massimo quest’anno in campionato, che per me significa lottare per lo scudetto. Abbiamo la qualità per farlo».

PERCHE’ ALLEGRI L’HA VOLUTO AL MILAN – «Allegri mi ha voluto al Milan perché sa che posso trasmettere la mia esperienza ai più giovani, impegnandomi al massimo in allenamento come in partita, sempre con la voglia di vincere. E lo stesso possono fare altri giocatori di riferimento come il capitano Maignan e Modric».

MODRIC – «Non sono sorpreso per il suo impegno e la sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. Sono sorpreso perché a quarant’anni non è scontato ciò che fa. È uno che continua a dare tutto in partita e in allenamento. Un vero esempio per tutti».

GIOCARE COME LUI FINO A 40 ANNI – «È un’ispirazione, ma poi dipende da variabili diverse: il fisico, gli infortuni. Di sicuro Modric ha una grande passione. E la passione è il motore per tutto. E poi è felice di continuare ad allenarsi al massimo e a giocare».

LEAO – «So che se ne parla molto. È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. Per noi sarebbe un peccato, perché sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta».

NKUNKU – «È un ottimo giocatore, efficace sotto porta, tecnicamente forte, che va in profondità e rientra. Allegri è felice di averlo. È un’arma offensiva in più che conterà molto nella lotta per lo scudetto. È arrivato un po’ fuori forma, gli serve un po’ di tempo per ritrovarla, ma ha già mostrato cose interessanti in un reparto ricco di profili diversi: Pulisic, lo stesso Leao, e anche Gimenez, che in tanti criticano, ma Santi è uno che dà il 100% in allenamento e in partita. Ha la mentalità giusta, gli basterà solo sbloccarsi. In generale il Milan è un’ottima squadra, magari solo un po’ corta in difesa, in caso di infortuni».

CORSA SCUDETTO – «Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica. Alla Juve c’è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l’alchimia da scudetto. Lotteranno per la zona Champions. Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non l’abbiamo celebrarlo degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza».

DERBY – «Mi piacciono le grandi partite. Non vedo l’ora di giocarlo, anche perché ci saranno punti preziosi in palio per la classifica. Fa parte di quei match differenti, per storia e intensità, che ogni giocatore vuole vivere».

IBRAHIMOVIC – «Ci siamo visti spesso a Milanello. È felice che sia al Milan perché sa cosa posso dare. Ma mi ha chiesto perché non sono venuto la scorsa stagione. Mi fa piacere di lavorare di nuovo con lui, dopo gli anni insieme al Psg».

MONDIALE RIVINCITA DI QATAR 2022 – «Nessuna rivincita, è andata così. Ma sappiamo che abbiamo l’opportunità e la qualità per fare almeno quanto in Qatar, quindi andare in finale. Abbiamo tutti l’obiettivo di vincere e con questo gruppo possiamo pretendere di sognare di giocare una nuova finale. Mettere un’altra stella sulla maglia sarebbe bellissimo».

DESCHAMPS – «Conosco il c.t. da tempo, ma ci vediamo ovviamente di meno. C’è un bel rapporto. E c’è soprattutto un gruppo di giocatori su cui conta. Pure lui è un vincente e penso voglia finire in bellezza per lasciare un bel ricordo. Lui ci trasmette questa volontà».

EVENTUALE ASSENZA DELL’ITALIA AI MONDIALI – «Sarebbe un’avversaria in meno, ma un peccato per il Mondiale, il calcio e la passione dei tifosi italiani. Anche se non è più l’Italia dei Del Piero, Buffon, è difficile capire cosa stia succedendo agli azzurri, perché non vi mancano giocatori di qualità. Magari è mancata stabilità in panchina. Oppure è un problema mentale. Dopo due Mondiali saltati, e le qualificazioni iniziate male, pressioni e dubbi rendono tutto più complicato».