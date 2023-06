Calciomercato Milan, Pioli vuole una nuova punta: due nomi nel mirino che potrebbero contendersi il posto nell’attacco rossonero

Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sulle prossime del Milan per quanto riguarda il mercato in entrata. Una delle priorità è l’acquisto di una nuova punta.

Due i nomi nel mirino. Da un lato Marcus Thuram (su cui c’è forte soprattutto il Paris Saint-Germain), dall’altro Scamacca (cercato invece dalla Roma alla ricerca di un sostituto di Abraham).