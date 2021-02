Calciomercato Milan: per l’estate si segue un attaccante della Ligue 1

Calciomercato Milan: i rossoneri in vista del prossimo mercato estivo starebbero seguendo un attaccante di grande qualità proveniente dal…

In vista della prossima sessione di mercato estiva, il Milan sarebbe già al lavoro per portare al Centro Sportivo di Carnago un attaccante di enorme qualità tecnica.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe Florian Thauvin, centravanti di proprietà del Marsiglia: a giugno il suo contratto scadrà e dunque il club di Via Aldo Rossi potrebbe prelevarlo a parametro zero.