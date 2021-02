Thauvin al Milan, un ostacolo non c’è più: Villas-Boas si è dimesso

Villas-Boas si è dimesso da allenatore del Marsiglia: il tecnico portoghese si era messo di traverso alla trattativa tra Thauvin e il Milan

La notizia delle dimissioni di Villas-Boas da Marsiglia ha scosso indirettamente anche gli uffici di Via Aldo Rossi dove la dirigenza continua a lavorare sotto-traccia per l’acquisto in estate del parametro zero Florian Thauvin.

Boas infatti negli scorsi messi era stato uno dei principali ostacoli alla trattativa, qui la critica fatta a Maldini, ma da oggi non sarà più un “problema”.