Calciomercato Milan, per il sogno proibito si può anche scambiare Leao

Calciomercato Milan, ipotesi scambio di attaccante per arrivare al sogno proibito di Pioli e Maldini. Il vice-Ibra designato

Il Milan potrebbe optare per un clamoroso scambio con la Fiorentina per arrivare al sogno proibito Dusan Vlahovic. Il centravanti gigliato, vero pupillo di Pioli e Maldini, è valutato circa 50 milioni di euro da Rocco Commisso che difficilmente fa sconti per i proprio gioielli.

Proprio per questo motivo, scrive Calciomercato.com, i rossoneri starebbero pensando di inserire nell’offerta da presentare al Patron italo-americano anche il cartellino di Rafael Leao, giocatore non apertamente sul mercato, ma più che valida pedina di scambio nel caso in cui i rossoneri volessero affondare il colpo per Vlahovic.