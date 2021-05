Vlahovic avverte il Napoli e sogna il secondo ‘regalo’ al Milan

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, aveva già fatto male alla Juventus con un cucchiaio su rigore. Il bomber, che può fare un altro regalo al Milan, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale viola.

OBIETTIVI – «Non ho obiettivi per questo finale, per me è importante solo vincere le prossime due partite. Per noi il campionato non è finito perché vogliamo fare il meglio possibile e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Proveremo a portare a casa i tre punti».