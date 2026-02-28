Calciomercato Milan, rossoneri pronti a chiudere per il classe ’06 Andrè! Operazione da oltre 15 milioni: ecco cosa manca

Calciomercato Milan, rossoneri pronti a chiudere per il centrocampista brasiliano classe 2006 Andrè dal Corinthians. I dettagli

Il Milan è a un passo dal completare l’acquisto di André, promettente centrocampista classe 2006 del Corinthians. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e riportando quanto riferito da ESPN, l’operazione potrebbe raggiungere i 17 milioni di euro complessivi per il 70% dei diritti economici del giocatore, con 15 milioni fissi e 2 milioni legati a bonus.

L’intesa tra club e calciatore: André pronto per il trasferimento

Il giovane André ha già dato il suo assenso al trasferimento e ha accettato di rinunciare alla sua quota personale del 30% dei diritti economici, permettendo così una cessione quasi totale. Le bozze contrattuali sono già state inviate ai rispettivi uffici legali, e, se tutto dovesse andare secondo i piani, il centrocampista dovrebbe volare in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e definire i dettagli finali. L’effettivo trasferimento è previsto a partire da giugno.

Il nodo dell’approvazione presidenziale

Nonostante l’intesa tra Milan e André, l’affare non è ancora stato finalizzato. A frenare la conclusione del trasferimento c’è Osmar Stabile, presidente del Corinthians, che non ha ancora dato il via libera definitivo alla cessione del talento brasiliano.

Un prospetto di grande valore per il Milan

André è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano. Dopo essersi fatto notare con delle ottime prestazioni nel finale della scorsa stagione, è diventato un titolare fisso sotto la guida di Dorival Júnior al Corinthians. Con il suo talento, il giovane centrocampista potrebbe rappresentare un importante rinforzo per il Milan nei prossimi anni.