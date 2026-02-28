Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, colpo dal Brasile per i rossoneri! L’annuncio di Romano: in pole per questo 2006

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

25 minuti ago

on

By

Romano

Calciomercato Milan, colpo dal Brasile per i rossoneri! L’annuncio di Romano: sono in pole per il centrocampista del Corinthians Andrè

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Milan sta lavorando intensamente per portare a Milano il talento Andrè, centrocampista classe 2006 attualmente in forza al Corinthians. La trattativa per il giovane brasiliano è già a un punto avanzato, con il club rossonero che ha già raggiunto un accordo con il giocatore.

Concorrenti sul giocatore, ma il Milan è in pole position

Sul talento brasiliano, Andrè, ci sono anche altre squadre interessate, tra cui alcune di Bundesliga e della Liga Spagnola, con la Juventus che ha monitorato il giocatore, ma secondo Romano, la trattativa con il Milan è molto avanti.

Operazione costosa: il Milan pronto a investire oltre 13 milioni

L’operazione potrebbe rivelarsi onerosa per il Milan, con un investimento che supererebbe i 13-14 milioni di euro, un’importante somma per un giovane talento che potrebbe arricchire ulteriormente il centrocampo rossonero nella prossima stagione.

Con un accordo già raggiunto con il giocatore, il Milan sembra essere pronto a chiudere un’altra operazione di mercato di grande valore per il futuro del club.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan5 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: la conferenza stampa di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×