Calciomercato Milan, colpo dal Brasile per i rossoneri! L’annuncio di Romano: in pole per questo 2006

Calciomercato Milan, colpo dal Brasile per i rossoneri! L’annuncio di Romano: sono in pole per il centrocampista del Corinthians Andrè

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Milan sta lavorando intensamente per portare a Milano il talento Andrè, centrocampista classe 2006 attualmente in forza al Corinthians. La trattativa per il giovane brasiliano è già a un punto avanzato, con il club rossonero che ha già raggiunto un accordo con il giocatore.

Concorrenti sul giocatore, ma il Milan è in pole position

Sul talento brasiliano, Andrè, ci sono anche altre squadre interessate, tra cui alcune di Bundesliga e della Liga Spagnola, con la Juventus che ha monitorato il giocatore, ma secondo Romano, la trattativa con il Milan è molto avanti.

Operazione costosa: il Milan pronto a investire oltre 13 milioni

L’operazione potrebbe rivelarsi onerosa per il Milan, con un investimento che supererebbe i 13-14 milioni di euro, un’importante somma per un giovane talento che potrebbe arricchire ulteriormente il centrocampo rossonero nella prossima stagione.

Con un accordo già raggiunto con il giocatore, il Milan sembra essere pronto a chiudere un’altra operazione di mercato di grande valore per il futuro del club.

