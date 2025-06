Calciomercato Milan, prima offerta rifiutata: questa la cifra che serve!

Calciomercato Milan – Dalla Spagna arriva la notizia: respinta la prima offerta per il classe 2003!

Il Milan ha visto la sua prima offerta ufficiale per il giovane talento Javi Guerra, classe 2003, essere rifiutata dal Valencia. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club valenciano ha fissato una richiesta di almeno 25 milioni di euro per il promettente centrocampista.

L’interesse del Milan per Javi Guerra è noto da tempo, ma la dirigenza rossonera si è scontrata con la ferma posizione del Valencia, che considera il giocatore un pilastro del presente e del futuro e non intende cederlo a prezzi ritenuti non adeguati. Fonti spagnole indicano che la prima proposta milanista, quantificata in circa 16 milioni di euro più 4 di bonus, è stata giudicata insufficiente, quasi offensiva, dal club spagnolo.

Il Valencia, infatti, valuta il cartellino di Javi Guerra non meno di 25 milioni di euro. Questa cifra non è casuale: già in passato, l’Atletico Madrid si era avvicinato a tale somma per il giocatore, senza però concretizzare l’affare. La situazione finanziaria del Valencia, seppur migliorata rispetto al passato, non impone cessioni a ribasso, e il club è determinato a monetizzare al massimo l’eventuale partenza di uno dei suoi gioielli più brillanti.

È importante sottolineare che una percentuale significativa (circa il 30%) di una futura vendita spetterebbe al Villarreal, ex club di Guerra, rendendo l’operazione ancora più onerosa per l’acquirente. Nonostante la ferma posizione del Valencia, il Milan non sembra intenzionato a mollare e si prevede che i rossoneri possano formulare una nuova offerta nei prossimi giorni, avvicinandosi alle richieste economiche del club spagnolo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista.