Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Santiago Gimenez: Max Allegri giocherà un ruolo decisivo. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro di Santiago Gimenez al Milan è tutt’altro che definito e potrebbe già essere ceduto. Nonostante l’entusiasmo iniziale per il suo possibile approdo in rossonero, le ultime indiscrezioni suggeriscono una situazione più complessa e in divenire.

Gimenez, attaccante messicano attualmente in forza al Feyenoord, è stato accostato con insistenza al Milan nelle scorse settimane, con molti che lo vedevano come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Le sue prestazioni in Eredivisie e in Europa League hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, e il Milan sembrava in pole position per accaparrarselo.

Tuttavia, le parole di Schira gettano un’ombra su questa prospettiva. L’esperto di mercato, sempre molto informato sulle vicende del calcio italiano e internazionale, ha lasciato intendere che le trattative potrebbero non essere così avanzate o solide come si pensava. Non è chiaro se ci siano ostacoli legati alle richieste economiche del Feyenoord, a valutazioni tecniche differenti da parte del Milan, o all’inserimento di altri club nella corsa al giocatore.

Un’altra ipotesi, avanzata da Schira, è che il Milan stia valutando altre opzioni sul mercato, magari profili diversi che si adattino meglio alle strategie del club per la prossima stagione. Il mercato è notoriamente un calderone di possibilità, e le dinamiche possono cambiare rapidamente.

Per i tifosi del Milan, la notizia rappresenta una doccia fredda, considerando le aspettative create intorno a Gimenez. Sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime settimane per capire quale sarà effettivamente il futuro dell’attaccante messicano e se il Milan deciderà di puntare su altri nomi per rinforzare il proprio attacco. La sessione estiva di mercato è appena all’inizio, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.