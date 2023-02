Il Milan resta vigile sui giovani talenti soprattutto quelli della Ligue 1. Interessa un attaccante del Reims

secondo quanto rivelano dalla Francia potrebbe essere Folarin Balogun il rinforzo per l’attacco dei rossoneri in estate. Di proprietà dell’Arsenal, in prestito al club francese ha finora messo a segno 14 gol.