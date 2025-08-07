Calciomercato Milan, Newcastle all'assalto per Thiaw: serve un'offerta fuori logica! E Allegri...

Calciomercato Milan, il Newcastle continua i contatti con i rossoneri per Thiaw: serve un’offerta fuori logica per il via libera

Il Newcastle United non intende mollare la presa su Malick Thiaw, il promettente difensore del Milan, nonostante la ferma opposizione dei rossoneri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, il club inglese è pronto a intensificare i propri sforzi con nuovi contatti diretti con la dirigenza milanista, nella speranza di sbloccare una trattativa che si preannuncia ardua e complessa.

La situazione è chiara: il calciomercato Milan considera Thiaw un elemento fondamentale per il presente e il futuro della squadra. Arrivato nell’estate del 2022, il giovane tedesco si è rapidamente imposto come un pilastro della difesa, dimostrando qualità fisiche, tecniche e una maturità sorprendenti per la sua età. La sua crescita esponenziale non è passata inosservata, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui appunto il Newcastle, noto per la sua disponibilità economica e la voglia di costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli della Premier League.

Per convincere il Milan a privarsi di uno dei suoi migliori prospetti, il Newcastle sa di dover presentare una proposta economica irrinunciabile, definita da Moretto come “fuori mercato”. Questo significa che l’offerta dovrà essere ben superiore alla valutazione attuale del giocatore, riflettendo non solo il suo valore intrinseco, ma anche il suo potenziale di crescita e l’importanza strategica che ricopre per il club di Via Aldo Rossi.

Il Nuovo Milan di Tare e Allegri: Nessuna Intenzione di Cedere i Pezzi Pregiati

La posizione del Milan è ulteriormente rafforzata dalla nuova configurazione dirigenziale e tecnica. Con Igli Tare insediato come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore, il club rossonero sta delineando una strategia chiara basata sulla solidità della rosa e sulla continuità progettuale. Tare, conosciuto per la sua abilità nel costruire squadre competitive e per la fermezza nelle trattative, non avrà alcuna intenzione di smantellare i pilastri della squadra, specialmente giocatori giovani e con ampi margini di miglioramento come Thiaw. Allo stesso modo, Allegri, che avrà il compito di plasmare la squadra secondo le sue idee tattiche, farà affidamento su un pacchetto difensivo robusto, e Thiaw rientra a pieno titolo nei suoi piani.

La partenza di Thiaw rappresenterebbe un duro colpo per il Milan, che dovrebbe poi andare alla ricerca di un sostituto all’altezza in un mercato sempre più inflazionato. Per questo motivo, la dirigenza milanista si mostrerà irremovibile a meno di una cifra assolutamente spropositata, che permetta poi di reinvestire adeguatamente per rinforzare la squadra.

Il Newcastle, spinto dalla sua ambizione e dalle risorse finanziarie a disposizione, cercherà di fare leva sulla volontà del giocatore, qualora ve ne fosse, e sulla possibilità di un contratto economicamente più vantaggioso. Tuttavia, il Milan ha dimostrato in passato di saper resistere alle sirene del mercato, soprattutto quando si tratta di giocatori chiave per il progetto sportivo.

Saranno giorni intensi sul fronte mercato, con il Newcastle pronto a sferrare l’attacco decisivo e il Milan determinato a difendere il suo talento tedesco. La sensazione è che l’affare possa concretizzarsi solo di fronte a un’offerta che, per usare le parole di Moretto, sia veramente “fuori mercato” e, aggiungiamo noi, quasi offensiva per la sua entità. Altrimenti, Malick Thiaw continuerà a vestire la maglia rossonera, elemento imprescindibile del nuovo corso targato Tare e Allegri.