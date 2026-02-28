Calciomercato Milan, la rivelazione di Matteo Moretto: «Il club sta facendo di tutto per convincerlo»

Calciomercato Milan, il club rossonero sta facendo di tutto per convincere il calciatore. L’idea del club è già stata definita

Il Milan sta già iniziando a lavorare per il futuro, la prossima stagione, salvo imprevisti, sarà quella del ritorno in Champions League. E se il club vuole ampliare la rosa con nuovi acquisti, allo stesso tempo vuole tenere quegli elementi che possono fare la differenza nell’Europa che conta.

Si tratta di Luka Modric, che a 40 anni ha dimostrato di poter dire ancora la sua, ma a fine stagione sarà il croato a decidere se attivare l’opzione di rinnovo fino al 2027. La società sta facendo di tutto per convincerlo, queste le parole di Matteo Moretto sulla questione a Radio MARCA:

LE PAROLE «Il Milan vuole che Modric rimanga un altro anno e sta cercando di fare tutto il possibile per convincere il giocatore».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN