Maldini ha deciso che il Milan del futuro non ripartirà da Samu Castillejo: lo spagnolo sarà ceduto in estate

Come riportato da Tuttosport, diversi club spagnoli hanno mostrato un deciso interesse per Samu Castillejo sempre più vicino all’addio in estate. Paolo Maldini, in accordo con Massara e Pioli, ha deciso di lasciar partire per il giusto prezzo l’esterno ispanico al quale verrà trovato un sostituto nella prossima estate.

Castillejo è valutato dalla dirigenza rossonera circa 8 milioni di euro, una cifra che permetterà al Milan di generare anche plusvalenza.