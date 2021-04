Calciomercato Milan, adios Castillejo: i nomi dei sostituti

Calciomercato Milan, la dirigenza è sempre più orientata a cedere Castillejo in estate: ecco chi potrebbe sostituirlo

Samu Castillejo non rientra nei piani futuri del Milan, l’esterno spagnolo sarà inserito nella lista dei cedibili in estate di Maldini e Massara con un cartellino che si aggirerà intorno ai 10 milioni di euro. Una scelte che presuppone la ricerca di ungrade per la corsia destra rossonera che potrebbe concretizzarsi con l’arrivo di uno di questi nomi: Ikoné (Lille), Ilicic (Atalanta) e Thauvin (Marsiglia).

I tre nomi, inseriti oggi da Tuttosport, sono solo alcuni di quelli presi in considerazione dalla dirigenza rossonera a cui va aggiunto anche quello di Mattia Zaccagni in uscita dal Verona.