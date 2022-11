Calciomercato Milan: i baby Maldini e Colombo puntano al rientro. Anche il club si augura di poterli riabbracciare

Come scrive La Gazzetta dello Sport Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, in prestito rispettivamente a Spezia e Lecce, puntano entrambi a rivestire la maglia del Milan.

Formule diverse, stesso destino, o almeno questo è quello che sperano i diretti interessati, e il Milan che li osserva: per adesso si cresce e ci si fa strada in A, meglio se da protagonisti, per il futuro si punta al ritorno alla Casa madre.