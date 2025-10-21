Connect with us

Calciomercato Milan, rebus Maignan: intrigo col Chelsea, senza rinnovo sono due i nomi dei possibili sostituti

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: il Milan pareggia all'ultimo respiro contro il Pisa a San Siro

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Athekame acciuffa il Pisa in pieno recupero e regala un punto ad Allegri

Atalanta Milan, brutte notizie per Juric: in vista del match in programma martedì 28 ottobre. Assenza pesante

Tavares si ferma, altro stop in casa Lazio: salterà anche il Milan?

3 giorni ago

Maignan

Calciomercato Milan, in casa rossonera c’è ancora da risolvere la grana relativa al rinnovo di Maignan: Suzuki e Caprile le alternative

La straordinaria prestazione di Zion Suzuki del Parma, che ha neutralizzato un rigore e compiuto almeno quattro parate prodigiosenel pareggio per 0-0 contro il Genoa, ha riacceso i riflettori sul futuro della porta Rossonera, un futuro che è strettamente legato a Mike Maignan.

Il portiere francese rappresenta il grande punto interrogativo e la principale preoccupazione della dirigenza milanista. Maignan è in scadenza di contratto a giugno e, come riporta Tuttosportla trattativa per il rinnovo è ormai ferma da mesi. Senza una rapida e positiva evoluzione, il calciomercato Milan rischia concretamente di perdere uno dei suoi top player a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Milan, Suzuki e Caprile le due alternative a Maignan

Questo scenario, già vissuto in passato con Gigio Donnarumma, costringe il Diavolo a muoversi sul mercato per cautelarsi. L’estremo difensore del Parma, Suzuki, è per questo motivo un obiettivo primario, tanto che uno scout Rossonero era presente a Marassi per visionarlo dal vivo.

Tra i club interessati a Maignan c’è anche il Chelsea, che segue il francese in vista della prossima stagione e che, in caso di mancato rinnovo, potrebbe affondare il colpo per l’attuale portiere del Milan. Di conseguenza, il Milan si sta cautelando, valutando, oltre al giapponese, anche l’italiano del Cagliari, Elia Caprile, a dimostrazione della serietà con cui il club sta affrontando il rischio Maignan. La decisione sul futuro tra i pali di San Siro è appesa al destino del contratto di Magic Mike.

