Calciomercato Milan, annuncio ufficiale del Bayern Monaco su Leao: è successo pochi minuti fa. Le ultimissime sui rossoneri

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale da una delle voci più autorevoli del calcio tedesco. Uli Hoeneß, presidente onorario del Bayern Monaco, ha spento sul nascere le speranze di vedere Rafael Leão con la maglia bavarese. In un’intervista esclusiva a BR24Sport, Hoeneß ha affrontato vari temi di mercato, ma le sue dichiarazioni sull’attaccante del Milan sono state categoriche.

“Leão? No, no, no.” Tre “no” secchi che non lasciano spazio a interpretazioni. Hoeneß ha poi spiegato come il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, abbia effettivamente avuto dei contatti con l’entourage del giocatore. “Max Eberl mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato”, ha rivelato il dirigente tedesco.

Questa dichiarazione mette la parola fine a settimane, se non mesi, di speculazioni e voci che vedevano Leão come uno dei principali obiettivi del Bayern per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’interesse del club bavarese era noto e aveva alimentato le fantasie dei tifosi tedeschi, ma a quanto pare le richieste economiche del Milan, o le volontà del giocatore stesso, hanno reso impraticabile qualsiasi tipo di trattativa.

Per il Milan e i suoi tifosi, le parole di Hoeneß rappresentano una notizia estremamente positiva. Leão, pilastro fondamentale della squadra rossonera e uno dei talenti più brillanti della Serie A, resta a Milanello, pronto a guidare l’attacco nell’era di Massimiliano Allegri. La sua permanenza è un segnale forte delle ambizioni del club di mantenere i propri campioni e di costruire una squadra sempre più competitiva. La fumata nera dal fronte Bayern allontana uno dei pericoli maggiori per il futuro di Leão, permettendo al Milan di concentrarsi pienamente sulla prossima stagione con il suo gioiello in rosa.