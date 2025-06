Condividi via email

Leao Milan, permanenza non scontata: il Bayern Monaco è pronto a tornare alla carica nelle prossime ore. Cosa sta succedendo e le ultimissime

Il Bayern Monaco si trova a rivedere i suoi piani per il reparto offensivo dopo aver definitivamente perso Florian Wirtz, che ha firmato con il Liverpool. Il club bavarese, infatti, aveva individuato nel talento del Bayer Leverkusen un obiettivo primario per la prossima stagione, ma l’aggressività dei Reds ha fatto saltare l’operazione.

Con Wirtz ormai fuori dai giochi, il Bayern ha rapidamente virato su due alternative di alto profilo: Nico Williams dell’Athletic Bilbao e Rafael Leão del Milan. Entrambi i giocatori rappresentano profili offensivi di grande qualità, capaci di agire sulla fascia e di fornire un contributo significativo in termini di gol e assist.

Per quanto riguarda Nico Williams, l’esterno spagnolo è da tempo nel mirino di diverse big europee, inclusa la concorrenza di Barcellona e Arsenal. Il Bayern, tuttavia, sembra intenzionato a fare sul serio, considerando che la clausola rescissoria di Williams si aggira sui 60 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta accessibile per le casse bavaresi. Le prime indiscrezioni parlano di un Bayern favorito dall’Athletic Bilbao rispetto al Barcellona, il che potrebbe agevolare la trattativa.

Dall’altro lato, c’è l’opzione Rafael Leão. Il portoghese del Milan, con la sua velocità e capacità di dribbling, è un giocatore che piace molto alla dirigenza del Bayern. Il costo di Leão è però decisamente più elevato, con il Milan che valuta il proprio gioiello non meno di 100 milioni di euro. Sebbene il Bayern abbia già avuto contatti esplorativi con l’entourage del giocatore e con il Milan, la trattativa si preannuncia complessa per via delle elevate richieste economiche dei rossoneri.

Il Bayern è ora chiamato a decidere su quale dei due talenti concentrare i maggiori sforzi economici e strategici. La perdita di Wirtz ha creato un vuoto che i campioni di Germania vogliono colmare con un acquisto di primissimo livello per continuare a competere ai massimi livelli in Bundesliga e in Champions League.