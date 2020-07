Calciomercato Milan: l’agente di Schick fa l’occhiolino a Rangnick

Calciomercato Milan: prende sempre più quota il possibile arrivo di Patrick Schick al Milan. L’attaccante è molto apprezzato da Rangnick

Intervistato da idnes.cz, Pavel Paska, procuratore di Patrick Schick ha confermato il possibile interesse di Rangnick nel portare il proprio assistito al Milan in futuro. Ecco le sue parole:

«Rangnick conosce molto bene Patrik. È una delle persone che lo volevano al Lipsia. Non mi hanno detto nulla riguardo al Milan, ma se Rangnick dovesse andare lì…». Come vi abbiamo riportato il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto per Schick che ora è destinato a rientrare, anche se temporaneamente, alla Roma.