Calciomercato Milan, Jovic sì anche con Pioli: c’è il piano di Maldini

Nonostante recentemente il Milan abbia abbandonato definitivamente la pista Ragnick, certi obiettivi di calciomercato restano invariati

Oggi Stefano Pioli ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2022, una decisione che cancella con un colpo di spugna le voci riguardo un possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Nonostante il cambio di rotta della società il Milan ad oggi continua a sondare il nome di Luka Jovic per il prossimo calciomercato.

Alla guida della trattativa c’è Paolo Maldini che, come fatto per il riscatto di Rebic, sta seguendo in prima persona il futuro del centravanti serbo: come fatto con Theo Hernandez anche questa volta l’ex capitano rossonero dovrà interloquire con il Real Madrid, club con il quale ha sin da subito stabilito rapporti idilliaci. Luka Jovic potrebbe arrivare in rossonero con la formula del prestito biennale con diritto/obbligo di riscatto tra i 30 e i 40 milioni di euro anche se nelle ultime ore il Real ha manifestato qualche dubbio sulla formula.