Calciomercato Milan, booooom Jashari! Accordo trovato con il Brugge a queste cifre e condizioni. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo un’estenuante fase di negoziazioni, sembra che il Milan e il Club Brugge abbiano finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento di Ardon Jashari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società hanno trovato un’intesa di massima per il centrocampista sulla base di 34 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Il club rossonero ha incrementato la sua offerta precedente, che era di 33,5 milioni di euro, cifra che il Brugge non aveva ritenuto sufficiente.

Nonostante l’accordo sia vicino, la trattativa non è ancora conclusa in via definitiva. Rimangono alcuni dettagli da definire e si prevede che la fumata bianca possa arrivare nelle prossime ore.

In queste settimane, Jashari ha sempre espresso chiaramente la sua preferenza per il trasferimento al Milan. Questa mattina, il giocatore svizzero si è allenato con la squadra in preparazione della partita di domani contro il Salisburgo, valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League. Tuttavia, è molto probabile che non partirà con il resto del gruppo, in attesa del via libera per volare in Italia e finalizzare il suo passaggio al Milan.