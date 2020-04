Calciomercato Milan: il possibile undici rossonero 2020/21

In base ai rumors di mercato raccolti fin qui, proviamo a stilare un possibile undici che potrebbe schierare il Milan il prossimo anno.

In questo periodo di stop forzato, le voci che circolano sono molte, soprattutto in ambito di calciomercato ma proviamo per un attimo a fantasticare e vedere quale potrebbe essere l’undici titolare del Milan in base alle voci che sono circolate nelle ultime ore.

MILAN (4-3-3): Cragno; Calabria, Thiago Silva, Romagnoli, Theo Hernandez; Castrovilli, Bennacer, Tonali; David Silva, Icardi, Rebic. All. Rangnick