David Silva obiettivo del Milan: contatti con l’agente del giocatore

David Silva trattato in prima persona dai dirigenti del Milan: lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester City

David Silva al Milan: come vi abbiamo riportato nella mattinata di oggi, i dirigenti del Milan avrebbero sentito nei giorni scorsi l’entourage del talento spagnolo sondando il terreno in vista della prossima scadenza del suo contratto prevista per il prossimo 30 giugno.

Il sogno di aggregare Silva al Milan resta tuttavia difficile: l’ex Valencia guadagna circa 9 milioni di euro a stagione cifra proibitiva per le casse rossonere. In pole per la corsa a Silva sembrerebbe essere al momento l’Inter Miami di David Beckham.