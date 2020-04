Paquetà verso l’addio, al suo posto potrebbe arrivare Tonali

Lucas Paquetà potrebbe presto salutare il Milan. A quel punto si punterebbe su Sandro Tonali del Brescia

Lucas Paquetà potrebbe presto salutare il Milan se in via Aldo Rossi dovesse arrivare un’offerta interessante. Da parte dei rossoneri non c’è volontà di svendere, ma apertura nell’ascoltare tutte le proposte. Del resto, Gazidis ha chiarito come tra gli obiettivi ci sia anche quello di fare cassa. Proprio un’eventuale entrata finanziaria per Paquetà potrebbe favorire l’assalto a Sandro Tonali.

Il bresciano, che ha più volte ribadito la propria passione per il Milan, potrebbe lasciare le Rondinelle per fare il salto di qualità. L’Inter non sembra più interessata a lui dopo aver investito su Barella e Sensi. Il Milan continua a monitorare la situazione, sperando che la lunga pausa possa abbassare la valutazione del centrocampista.