Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: spunta questa nuova idea per la difesa. A cosa sta pensando il club rossonero

Direttamente dall’Inghilterra arriva la notizia di un interessamento del Milan per un difensore centrale. Come riportato dal Daily Mail, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Antonee Robinson.

A spaventare però è la valutazione del giocatore: dopo la buona annata con la maglia del Fulham, servirebbero almeno 40 milioni di euro per portarlo in rossonero. Anche la concorrenza non manca: su di lui OM, Newcastle e Manchester City.