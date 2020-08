Calciomercato Milan: i rossoneri seguono a destra Dumfries, a sinistra…

Calciomercato Milan: sulla corsia di destra i rossoneri seguirebbero Dumfries e Emerson Royal, mentre a sinistra…

Il Milan ha iniziato a muoversi in via concreta sia per il mercato in entrata che in uscita. Il futuro di Davide Calabria resta un rebus. Il terzino rossonero è stato protagonista di buone prestazioni nelle ultime gare di campionato ma per la sua permanenza a Milanello nella prossima stagione potrebbe non bastare.

Il Diavolo avrebbe avviato i contatti per arrivare a Dumfries, terzino giovane del PSV Eindhoven, Aurier del Tottenham e avrebbe sondato la pista Emerson Royal del Barcellona in prestito al Betis Siviglia. Sulla sinistra, invece, è tornato di moda il nome di Robinson del Wigan. Lo riporta Tuttosport.