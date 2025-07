Calciomercato Milan, Guela Doue nome caldissimo! Il Diavolo prepara il rilancio, Strasburgo avvisato

Calciomercato Milan, per il ruolo di terzino destro è caldo il nome di Guela Doue: Tare prepara il rilancio per il club francese

Il calciomercato Milan non molla la presa su Guéla Doué, il promettente terzino destro classe 2002 dello Strasburgo, e si prepara a lanciare un nuovo assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni del giovane talento francese. Dopo un primo approccio, concretizzatosi in un’offerta di 15 milioni di euro, prontamente respinta dal club alsaziano, la dirigenza rossonera, guidata da Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, sembra decisa a incrementare la posta in gioco per portare Doué a Milanello.

La notizia, rilanciata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, conferma l’interesse concreto del Milan per il laterale, individuato come il profilo ideale per rafforzare la fascia destra difensiva. Doué, nonostante la giovane età, ha già dimostrato notevoli qualità, distinguendosi per velocità, strapotere fisico e una grande propensione offensiva. Le sue doti lo rendono un candidato perfetto per il calcio moderno, dove i terzini sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più cruciale in entrambe le fasi di gioco.

Il Milan ha evidentemente individuato in Doué il successore a lungo termine di Davide Calabria e, forse, anche un’alternativa di spessore per le rotazioni in quella zona del campo. La strategia del club è chiara: puntare su giovani prospetti con ampi margini di crescita, in linea con la filosofia adottata negli ultimi anni, che ha portato all’acquisizione di talenti come Rafael Leão e Theo Hernández, oggi pilastri della squadra.

L’accordo di massima tra il Milan e Guéla Doué per un contratto fino al 2030 testimonia la forte volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Questo fattore potrebbe rivelarsi determinante nella trattativa con lo Strasburgo, mettendo pressione sul club francese affinché valuti con maggiore attenzione la prossima offerta del Milan. La lunghezza del contratto proposto, ben sei anni, sottolinea la fiducia che il Milan ripone nelle potenzialità di Doué e la volontà di legarlo a lungo termine al progetto tecnico.

Resta da capire quale sarà la nuova cifra che il Milan presenterà allo Strasburgo. È plausibile che i rossoneri si avvicinino alla valutazione del club francese, che potrebbe aggirarsi intorno ai 20-25 milioni di euro, considerando il potenziale del giocatore e l’importanza strategica del suo ruolo. L’obiettivo del Milan è chiudere l’affare il prima possibile per permettere a Doué di integrarsi nel migliore dei modi con la squadra e con i metodi di lavoro di Paulo Fonseca, il nuovo tecnico.

L’acquisizione di Doué rappresenterebbe un’altra tessera importante nel mosaico che il Milan sta costruendo per la prossima stagione, con l’ambizione di essere competitivo su tutti i fronti. I tifosi rossoneri sono in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che questa sia la volta buona per vedere il talentuoso terzino vestire il rosso e il nero. La pista Guéla Doué è più che mai calda, e l’attesa per la nuova offerta è palpabile.