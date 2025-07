Doué Milan, non bastano i 15 milioni: lo Strasburgo spara alto. La cifra richiesta

Doué Milan, l’offerta dei rossoneri non è sufficiente! Lo Strasburgo spara alto per la cessione

Il Milan è seriamente intenzionato a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e uno dei nomi caldi sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Guéla Doué. Tuttavia, la trattativa per il talentuoso esterno destro dello Strasburgo si sta rivelando più complessa del previsto, con il club francese che non intende fare sconti sul prezzo del suo gioiello.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’offerta iniziale del Diavolo di 15 milioni di euro garantiti per il classe 2002 non è sufficiente a convincere lo Strasburgo. La società alsaziana, che fa parte della galassia BlueCo (lo stesso consorzio proprietario del Chelsea), sta mantenendo una posizione ferma sulla valutazione del giocatore. Questa rigidità ricorda da vicino la situazione legata a Mike Maignan, il portiere francese che il Milan riuscì ad acquistare proprio dallo stesso Strasburgo in passato, dopo una lunga e complessa negoziazione.

La priorità dello Strasburgo e di BlueCo è chiara: massimizzare il valore dei propri asset. Nonostante l’offerta del club lombardo, le cifre che gravitano attorno a Doué sembrano essere ben più alte. La fonte garantisce che nemmeno offerte da 17 o 18 milioni di euro sarebbero sufficienti, e che ci si dovrebbe avvicinare ai 20 milioni per iniziare a discutere seriamente. La valutazione del laterale, noto per la sua velocità, le sue doti offensive e la sua duttilità, è paragonabile a quella di altri giovani talenti venduti a cifre significative, come Diarra, ceduto per 35 milioni.

Si stima che il prezzo finale per strappare Doué allo Strasburgo possa aggirarsi tra i 27 e i 30 milioni di euro. Una cifra considerevole per le casse del Milan, che dovrà valutare attentamente se spingersi così in alto per il giocatore. Il Diavolo è noto per la sua oculatezza sul mercato, ma la volontà di rafforzare la corsia destra con un profilo giovane e di prospettiva come Doué è forte. La trattativa è ancora in corso e richiederà pazienza e abilità negoziale da parte del club di Via Aldo Rossi per superare la resistenza dello Strasburgo