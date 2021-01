Calciomercato Milan, Giovani a basso prezzo: la Francia offre possibilità

Calciomercato Milan, occhi puntati sui giovani francesi anche per l’estate, non solo per la sessione invernale ma anche per il mese di giugno

GIOVANISSIMI- Uno dei primi nomi in casa rossonera è quello di Boubakary Soumaré, giocatore classe 1999 del Lille, per il quale Maldini sarebbe orientato al prestito con diritto di riscatto.

A TUTTA FRANCIA- Tolosa, altri due giovanissimi: Manu Koné e il talento offensivo Janis Antiste, classe 2002. Si tratta di due profili molto interessanti, ma sono due obiettivi più per l’estate che per gennaio.

KONÈ- 17 gare nell’attuale Ligue2, segnando anche un goal. Mediano, mezz’ala e all’occorrenza trequartista, con 13 gare d’esperienza anche nella scorsa stagione in Ligue1.

ANTISTE- Classe 2002, 6 reti in 15 gare di Ligue2 fino ad ora, per quanto riguarda invece la Ligue1, soltanto 11 minuti finali contro lo Strasburgo di Simakan, nella scorsa stagione stoppata dalla pandemia.