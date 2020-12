Soumarè, idea rinforzo per la mediana: l’anno di nascita è di buon auspicio e soprattutto utile in chiave giovani e futuro, fino ad ora top

Soumarè, idea rinforzo per la mediana: l’anno di nascita è di buon auspicio e soprattutto utile in chiave giovani e futuro, fino ad ora top. Inutile negarlo, la mediana è il reparto che ha sofferto maggiormente durante questa prima parte di stagione, così come per la difesa servirà un rinforzo, in modo tale da consentire un po’ di respiro anche a Kessie.

CLASSE 1999- Come riporta il Corriere dello sport di questa mattina, il primo nome è quello di Boubakary Soumarè, classe 1999, alto 188 cm e di proprietà del Lille che quest’anno ha già affrontato il Milan due volte in Europa league.

MEGLIO IL PRESTITO- Il Lille non ha nessuna intenzione di fare sconti, i costi di trasferimento sono alti, l’idea del prestito stuzzica la dirigenza rossonera che con questa formula è già arrivata a Diaz e Dalot, la scorsa estate. Anche Soumarè durante la scorsa sessione fu molto vicino al Milan, probabilmente non era il momento.