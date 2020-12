Calciomercato Milan: suggestione Soumaré se parte Krunic

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero continuando a seguire la pista Soumaré, ma prima servirebbe la cessione di Krunic

Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Stando a quanto riporta Tuttosport, i rossoneri starebbero seguendo la pista Soumaré, giovane centrocampista del Lille.

Il club francese, però, non vorrebbe fare sconti e chiederebbe non meno di 25 milioni di euro. La società di Via Aldo Rossi, prima, dovrà per forza di cose cedere Rade Krunic. Il bosniaco, titolare nell’ultimo match contro la Lazio, non convincerebbe a pieno la dirigenza rossonera e la sua partenza potrebbe non essere un’utopia.