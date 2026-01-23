Calciomercato Milan Femminile, ufficiale la cessione di Ijeh: il comunicato del club rossonero

Calciomercato Milan Femminile, i rossoneri hanno comunicato ufficialmente la cessione di Evelyn Ijeh. La nota

Il mercato rossonero si muove anche sul fronte femminile, ma questa volta in uscita. Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha confermato la cessione a titolo definitivo di Evelyn Ijeh. L’attaccante svedese, arrivata in Italia con grandi aspettative, lascia la Serie A per intraprendere una nuova avventura oltreoceano nella prestigiosa NWSL.

La calciatrice classe 2001 si trasferisce al North Carolina Courage, uno dei club più iconici del calcio statunitense.

Calciomercato Milan Femminile, il comunicato ufficiale del club

La nota pubblicata dal sito ufficiale del club di via Aldo Rossi saluta così l’ormai ex giocatrice rossonera:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Evelyn Ijeh al North Carolina Courage. Il Club ringrazia Evelyn per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Strategia e prospettive

La cessione di Ijeh rientra in un piano di restyling della formazione femminile, volto a ottimizzare la rosa per la seconda parte di stagione. Sebbene Evelyn avesse mostrato sprazzi di grande fisicità e talento, l’offerta proveniente dagli Stati Uniti è stata ritenuta congrua dalla dirigenza milanista. Il passaggio al North Carolina Courage rappresenta per lei un salto in una delle leghe più competitive al mondo, mentre il Milan libera spazio per eventuali nuovi innesti nel reparto offensivo.