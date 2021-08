Calciomercato Milan, dal Messico: «Corona vicino ai rossoneri»

Secondo quanto da TUDN, emittente stampa messicana, si avvicina l’arrivo di Jesus Corona al Milan, ecco i dettagli

Corona si avvicina al Milan. l’esterno messicano che risponderà presente anche alla chiamata della nazionale, ieri è stato escluso dal Porto dai convocati per la sfida contro l’Arouca per motivi di mercato. Secondo quanto riferito da TUDN, emittente stampa messicana, si avvicina il suo arrivo in rossonero.

L’agente dell’esterno messicano starebbe limando gli ultimi dettagli con la società rossonera, che avrebbe presentato un’offerta al Porto pari a circa 10 milioni di euro.