Calciomecato Milan: i rossoneri sarebbero vicini a chiudere in uscita Andrea Conti. Il terzino ha dato il suo consenso al club ducale

Il Milan, solo sta operando molto bene in entrata, ma anche in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, dopo Duarte, è pronto anche Andrea Conti a lasciare il club di Via Aldo Rossi.

L’ex Atalanta avrebbe accettato il Parma. La società emiliana avrebbe già trovato l’accordo con il Diavolo.