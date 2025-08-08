Calciomercato Milan, contatti sempre più fitti per Hojlund! Formula trovata, c’è questo importante ostacolo da superare

Calciomercato Milan, contatti avviatissimi col Manchester United per Hojlund: da convincere il giocatore che al momento nicchia

Le ultime ore hanno visto un’intensificazione dei contatti tra il calciomercato Milan e l’entourage di Rasmus Højlund, l’attaccante danese attualmente al Manchester United. Un’indiscrezione di mercato, riportata dal noto esperto Matteo Moretto, che accende le speranze dei tifosi rossoneri in vista della prossima stagione. Il club di Via Aldo Rossi, sotto la nuova direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, sta valutando con grande attenzione la possibilità di portare a Milano il giovane talento.

La formula studiata dal Milan per convincere il Manchester United è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa soluzione permetterebbe al Milan di distribuire l’investimento su più esercizi e di valutare appieno l’adattamento di Højlund al calcio italiano e agli schemi di Allegri, prima di procedere all’acquisto definitivo. Una mossa strategica che dimostra la volontà del club di agire con prudenza, ma anche con la necessaria determinazione per rinforzare un reparto offensivo che, con l’arrivo di Allegri, potrebbe subire significative modifiche.

Nonostante l’apertura del Manchester United alla cessione del giocatore, la situazione non è semplice. La priorità di Rasmus Højlund, come sottolineato da Moretto, è quella di restare allo United. Questo non significa che il trasferimento sia impossibile, ma che richiederà un notevole sforzo da parte del Milan sia sul fronte economico che su quello della persuasione del giocatore. Sarà fondamentale il lavoro di Igli Tare nel presentare un progetto sportivo convincente a Højlund, facendogli capire l’importanza che avrebbe nel nuovo Milan di Allegri. L’attaccante danese, con la sua fisicità, la sua velocità e la sua capacità di finalizzazione, si sposerebbe perfettamente con il tipo di calcio che Allegri intende proporre, fatto di intensità, verticalizzazioni e un’attenzione particolare alla fase realizzativa.

La situazione di mercato è, come giustamente evidenziato da Matteo Moretto, aperta e in continua evoluzione. Ogni giorno possono emergere nuovi dettagli, nuove offerte e nuove strategie. Il Milan sa di dover agire con rapidità, ma anche con la giusta dose di calma, per non farsi sfuggire un’opportunità che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del reparto offensivo. L’arrivo di Højlund potrebbe rappresentare quel tassello mancante per elevare ulteriormente il livello della squadra, garantendo ad Allegri un attaccante moderno, in grado di ricoprire più ruoli nel fronte d’attacco e di assicurare un elevato numero di gol. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a superare la concorrenza e a convincere sia il Manchester United che il giocatore a sposare il progetto rossonero. I tifosi, nel frattempo, incrociano le dita, sognando di vedere Rasmus Højlund indossare la maglia rossonera a San Siro.